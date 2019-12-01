Trump analiza convertir Sala de Prensa de la Casa Blanca en una piscina; asegura que será "su último legado"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 08:19:44

Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de octubre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó -en una reunión privada- que analiza la posibilidad de convertir la Sala de Prensa de la Casa Blanca en una piscina, la cual sería su “último legado”, según informó The New York Times (NYT).

El periódico que afirmó citar a tres fuentes confidenciales, mencionó que el mandatario estadounidense le planteó la idea repetidamente a su exsecretaria de Prensa, Karoline Leavitt.

Cabe señalar que el salón James S. Brady es el lugar de trabajo diario de los periodistas que cubren la sede presidencial desde hace más de 50 años.

Según expertos, desde su primer mandato, el líder republicano ha manejado la posibilidad de sacar a los periodistas del Ala Oeste de la Casa Blanca y trasladarla al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, también ubicado en Washington D. C.

No obstante, aseguran que la presencia de reporteros dentro del complejo presidencial, se ha considerado por años como un símbolo de la libertad de prensa, consagrada en la Constitución estadounidense.