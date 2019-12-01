Trump analiza alternativas para adquirir Groenlandia; no descarta la fuerza militar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 21:23:52
Washington, Estados Unidos, a 6 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza distintas alternativas para concretar la anexión de Groenlandia, entre las cuales el uso de la fuerza militar se mantiene como “siempre una opción”, según informó la Casa Blanca este martes.

La postura de Washington se dio a conocer pese a que tanto Groenlandia como Dinamarca solicitaron un encuentro inmediato con autoridades estadounidenses para aclarar posibles “malentendidos”.

El renovado interés del mandatario estadounidense surge en un contexto marcado por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y por la relevancia estratégica del territorio ártico, semiautónomo de Dinamarca, que posee importantes reservas de tierras aún sin explotar y cuya ubicación cobra mayor valor ante la apertura de nuevas rutas marítimas provocada por el deshielo polar.

El mandatario “ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Añadió que “el presidente y su equipo están debatiendo varias opciones para alcanzar ese importante objetivo para la política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadunidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”.

Por su parte, el gobierno de Groenlandia informó que solicitó una reunión urgente con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como con Rasmussen, con el fin de abordar la situación actual.

