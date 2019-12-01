Trump amenaza con militarizar Chicago tras fin de semana violento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 07:53:32

Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump amagó con desplegar a la Guardia Nacional en Chicago, Illinois y tomar el control de la seguridad como lo hizo con Washington D. C., al considerar que la Ciudad de los Vientos es la “más peligrosa del mundo, de lejos”.

"Voy a resolver el problema de la criminalidad rápido, como lo hice en DC… Chicago será segura de nuevo, y pronto", aseveró el mandatario estadounidense.

Como respuesta, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, alertó que el líder republicano, a quien llamó anteriormente “dictador”, quiere realizar una invasión en la ciudad más grande su entidad.

"Pritzker necesita desesperadamente ayuda, solo que aún no lo sabe", escribió el presidente Trump en su plataforma Truth Social.

En ese sentido, en su mensaje, el empresario presentó cifras de criminalidad en Chicago y señaló que es la tercera ciudad en EEUU en violencia con armas de fuego.

Además, mencionó que 54 personas recibieron disparos en el último fin de semana largo, de las cuales ocho murieron, según las cifras del mandatario.

Por su parte, el alcalde, Brandon Johnson, de extracción demócrata, emitió un decreto para limitar la autoridad en la ciudad de eventuales fuerzas del orden federales.