Trump amenaza a Afganistán si no devuelve la estratégica base de Bagram; “cosas malas van a pasar”, indicó

Washington, Estados Unidos, a 20 de septiembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado al gobierno talibán de Afganistán que enfrentará consecuencias si no devuelve la Base Aérea de Bagram, la mayor instalación militar que Washington construyó en ese país. “Si Afganistán no devuelve la Base Aérea de Bagram a quienes la construyeron, los Estados Unidos, ¡cosas malas van a pasar!”, escribió en su red Truth Social.

La amenaza surge pocos días después de que Trump, durante una visita oficial al Reino Unido, sugiriera públicamente que su administración busca recuperar el control de la estratégica base. Bagram fue clave en la ofensiva militar estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y se convirtió en símbolo de la presencia militar en Afganistán hasta el retiro caótico de tropas en 2021.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado abusos cometidos por fuerzas estadounidenses en esa instalación, particularmente contra detenidos durante la guerra. Pese a ello, Trump ha insistido en que perder Bagram fue un error estratégico, subrayando su valor por la cercanía con China y su importancia geopolítica en Asia Central.

El republicano, que regresó al poder en enero, ha reiterado sus críticas tanto a los talibanes como a su antecesor Joe Biden por la retirada militar, al tiempo que acusa a China de incrementar su influencia en Afganistan. Según el mandatario, recuperar la base es parte de un esfuerzo mayor por reposiciona a Estados Unidos en la región.