Trump "agradece" apertura del Estrecho de Ormuz, pero asegura que bloqueo de EEUU seguirá hasta llegar a acuerdo

Trump "agradece" apertura del Estrecho de Ormuz, pero asegura que bloqueo de EEUU seguirá hasta llegar a acuerdo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 09:19:32
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Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a Irán la apertura del Estrecho de Ormuz; sin embargo, reiteró que el bloqueo estadounidense continuará hasta que se alcance un acuerdo de paz.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense aclaró que mantendrá el operativo militar en la ruta marítima, ya que, aseguró que “afecta solo a Irán”.

"¡GRACIAS! El estrecho ⁠de ​Ormuz está completamente ⁠abierto y listo para los negocios y el paso ‌completo, ‌pero el bloqueo naval seguirá en pleno vigor y ​efecto, ya que afecta ​solo a ​Irán, solo, hasta ‌el momento en que nuestra transacción con Irán esté completa al 100%", manifestó el líder republicano en su red social.

Cabe recordar que previo a las declaraciones de Trump, el régimen de los ayatolás anunció que la vía marítima por la que circula el 25 por ciento del crudo a nivel global está abierta totalmente, pero solo será en los días previos al final del alto al fuego, el cual está pactado hasta el hasta el 22 de abril próximo.

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