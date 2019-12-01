Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 18:49:02

Whashington, Estados Unidos, a 24 de noviembre de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a mostrar su cercanía con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, al reconocer su participación en la designación de su país como uno de los anfitriones de la Copa Mundial Femenina de 2031, que se realizará junto con México, Costa Rica y Jamaica.

A través de redes sociales, el mandatario estadounidense agradeció a Infantino y a su equipo por las gestiones para llevar el torneo a territorio norteamericano, luego de que la FIFA confirmara oficialmente la candidatura conjunta el lunes.

Trump aseguró que Estados Unidos cuenta con las condiciones para organizar el que, según sus expectativas, será el mayor evento deportivo femenino de la historia, además de anticipar importantes beneficios económicos y un impulso para el crecimiento del futbol.

La relación entre ambos dirigentes ha sido visible en distintos eventos deportivos y encuentros públicos. En diciembre pasado, Infantino entregó al presidente estadounidense el primer Premio de la Paz de la FIFA, reconocimiento que generó críticas hacia el organismo.

El dirigente del futbol mundial también enfrenta cuestionamientos por su gestión y se prepara para el proceso de reelección en marzo de 2027, en el que tendrá como contendientes al francés Philippe Diallo y al japonés Kohzo Tashima.

La edición de 2031 será histórica, pues por primera vez el Mundial Femenil contará con 48 selecciones, mientras que Estados Unidos continuará como sede de importantes competencias internacionales, luego de que también se confirmara que albergará la Copa América 2028.