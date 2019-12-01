Trump afirma que el fallecimiento de Jameneí podría abrir camino a solución diplomática con Irán

Trump afirma que el fallecimiento de Jameneí podría abrir camino a solución diplomática con Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 22:11:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D.C., Estados Unidos, 28 de febrero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que la eliminación del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, en una operación coordinada con Israel, podría favorecer el inicio de negociaciones diplomáticas con Teherán.

Trump señaló que mantiene la calma ante la respuesta militar de Irán, que ha declarado la realización de la mayor acción bélica de su historia contra objetivos estadounidenses e israelíes. El mandatario indicó que, hasta ahora, la intensidad de la reacción ha sido menor a la anticipada.

Hasta el momento, no se han reportado estadounidenses muertos ni heridos como consecuencia de los ataques iraníes.

Analistas internacionales advierten que la muerte de Jameneí podría generar un período de inestabilidad en Medio Oriente, aunque también representa una oportunidad para que Estados Unidos e Irán exploren canales de diálogo que permitan reducir la tensión regional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Relevan al Director de Seguridad Pública Municipal de Jiquilpan 
Jalisco permanece en calma pese a rumores sobre la posible inhumación de “El Mencho”
En el estado de Sonora, detienen a presunto responsable del feminicidio de su ex pareja buscado en Michoacán
Individuo resulta herido tras ataque en Morelia
Más información de la categoria
Agaves, gallos y un mapa de Jalisco decoran letras monumentales en Aguililla, Michoacán, cuna del Mencho
Jalisco permanece en calma pese a rumores sobre la posible inhumación de “El Mencho”
Movimiento Ciudadano respalda a Luis Donaldo Colosio Riojas, pero sin definir candidaturas
Ni Michoacán, ni Jalisco: Cuerpo del Mencho se encuentra en funeraria de CDMX tras salir de la FGR, pese a rumores y operativos dentro del país 
Comentarios