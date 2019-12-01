Trump afirma que “el crimen organizado gobierna México” y advierte posibles acciones de EE. UU.

Washington, D.C., Estados Unidos, 7 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en un discurso reciente que los cárteles del narcotráfico mantienen un fuerte control en territorio mexicano y afirmó que representan el “epicentro de la violencia” que afecta la seguridad en la región.

Durante su intervención, el mandatario también se refirió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “una muy buena persona”. Sin embargo, relató que en una conversación le planteó la posibilidad de erradicar a los cárteles. “Déjenme erradicar los cárteles”, aseguró que le dijo a la mandataria mexicana.

De acuerdo con el propio Trump, la respuesta de Sheinbaum habría sido rechazar esa propuesta. “No, por favor, presidente”, señaló el mandatario estadounidense al narrar el supuesto intercambio entre ambos líderes.

En el mismo discurso, Trump reiteró sus advertencias sobre posibles acciones para enfrentar a estas organizaciones criminales y afirmó que Estados Unidos está dispuesto a actuar para proteger su seguridad. “El epicentro de la violencia de los cárteles es México. El gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender nuestra seguridad nacional”, declaró.