Trump afirma que debió obligar a la OTAN a "proteger" la frontera con México ante las “invasiones de migrantes”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 14:00:00
Washington D. C., Estados Unidos, a 23 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que debería haber invocado el Artículo 5 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), para proteger la frontera con México, ante “las invasiones de migrantes”.

Según un mensaje que el mandatario estadounidense publicó en su plataforma Truth Social, dicha sección establece que un ataque armado contra un miembro del organismo militar se considera una agresión contra todos.

“Quizás deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligarla a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de nuevas invasiones de inmigrantes ilegales, liberando así a un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas”, expresó el líder republicano en sus redes sociales.

Cabe mencionar que las declaraciones de Trump se producen después de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en donde subrayó que Washington aporta mucho a la OTAN y no está seguro de que sus aliados estarán dispuestos a apoyar a su país.

