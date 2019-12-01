Trump advierte que podría enfrentar otro juicio político si los republicanos pierden el Congreso

Oklahoma, Estados Unidos, a 2 de octubre de 2026.- A poco más de un mes de las elecciones intermedias en Estados Unidos, Donald Trump intensificó su llamado a los votantes republicanos para respaldar a los candidatos de su partido y mantener el control del Congreso, al advertir que una derrota electoral podría abrir la puerta a un nuevo proceso de juicio político en su contra.

Durante actos realizados en Texas y Oklahoma, el mandatario pidió a sus simpatizantes acudir a las urnas en los comicios del próximo 3 de noviembre y les planteó asumir la elección como si él mismo estuviera en la boleta. Trump sostuvo que los republicanos necesitan conservar sus mayorías legislativas para evitar que los demócratas impulsen acciones en su contra.

“Si no ganamos, terminarán sometiéndome a juicio político”, afirmó Trump durante su intervención en Durant, Oklahoma, donde también pidió a sus seguidores “imaginar” que él participa directamente en la contienda.

La advertencia no es nueva. En enero pasado, durante una reunión con legisladores republicanos, Trump ya había señalado que una derrota de su partido en las elecciones de medio mandato podría derivar en un tercer juicio político.

Trump ha enfrentado anteriormente dos procesos de impeachment durante su primer periodo presidencial. La Cámara de Representantes lo sometió a juicio político en 2019 y nuevamente en 2021; en ambos casos, el Senado no alcanzó los votos necesarios para condenarlo y retirarlo del cargo.

La elección de noviembre renovará los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado. Actualmente, los republicanos mantienen el control de ambas cámaras, por lo que el resultado determinará el margen de maniobra legislativa de la administración Trump durante la segunda mitad de su mandato.

Durante su gira, el presidente también reconoció que existen contiendas que generan preocupación dentro del Partido Republicano. En Oklahoma mencionó específicamente a Texas y Michigan entre los estados que requieren mayor movilización electoral y habló de varias decenas de carreras que considera relevantes para conservar las mayorías republicanas.

La Constitución de Estados Unidos establece que la Cámara de Representantes tiene la facultad de iniciar un proceso de impeachment, mientras que corresponde al Senado realizar el juicio y determinar una eventual condena. Por ello, una derrota republicana no implica automáticamente que Trump sea sometido a juicio político, sino que un eventual proceso requeriría primero que la Cámara aprobara artículos de impeachment.

Con este escenario, Trump ha convertido buena parte de sus recientes apariciones públicas en un llamado a fortalecer la participación republicana en las urnas, vinculando el resultado de las elecciones legislativas con el futuro político de su administración.