Trump advierte que Irán "dejará de existir" si incumple nuevamente el alto al fuego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 20:36:03

Washington, Estados Unidos, a 27 de junio de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la República Islámica de Irán "dejará de existir" si vuelve a incumplir el acuerdo de alto al fuego, luego de acusar al gobierno iraní de reanudar los ataques pese al pacto alcanzado entre ambas partes.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario informó que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra depósitos de misiles y drones, además de instalaciones de radares costeros en territorio iraní, como respuesta a los bombardeos que, según afirmó, fueron lanzados por Irán tras violar el cese de hostilidades.

Trump aseguró que su gobierno actuó en represalia por las acciones militares iraníes y advirtió que, de persistir la situación, Estados Unidos podría ampliar su respuesta militar.

"Puede llegar un punto en el que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a terminar militarmente el trabajo que comenzamos con mucho éxito. Si eso sucede, la República Islámica de Irán dejará de existir", escribió el presidente estadounidense en su publicación.

Finalmente, el mandatario sostuvo que las acciones militares fueron una respuesta directa a los ataques atribuidos a Irán, luego de que según afirmó, el país persa violara nuevamente el cese de hostilidades.