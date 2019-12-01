Trump advierte que buques estadounidenses pasarían cerca de Cuba tras conflicto con Irán

Trump advierte que buques estadounidenses pasarían cerca de Cuba tras conflicto con Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 20:31:28
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Fort Myers, Florida , a 23 de octubre de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que su Gobierno abordará la situación de Cuba una vez que concluya la guerra con Irán, al mencionar la posibilidad de que embarcaciones militares estadounidenses realicen una escala cerca de la isla y asignar al secretario de Estado, Marco Rubio, la tarea de negociar un acuerdo.

Durante un mitin electoral celebrado en Fort Myers, Florida, este viernes 23 de octubre, el mandatario señaló que uno de los buques se detendría aproximadamente a 45 metros de la costa cubana. Sus declaraciones surgieron luego de que un asistente le preguntara sobre los planes de su administración hacia el país caribeño.

Trump sostuvo que Rubio podría encargarse de resolver el asunto, aunque no precisó qué medidas concretas contempla Washington ni detalló los alcances del supuesto acuerdo.

El presidente también hizo referencia a la operación militar estadounidense en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, y destacó la relación que su Gobierno mantiene con las autoridades venezolanas tras ese operativo.

Las declaraciones se producen en medio del endurecimiento de la política de presión de Washington contra La Habana, que incluye sanciones económicas y restricciones al suministro de combustible. A este escenario se suma la tensión diplomática entre ambos países y el anuncio de una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

Por el momento, Trump no ofreció detalles sobre las acciones que podría emprender contra Cuba después del conflicto con Irán, por lo que sus comentarios constituyen un nuevo indicio de la postura de su administración frente al Gobierno cubano.

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