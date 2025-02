Trump adelanta que aranceles para automóviles importados podría rondar el 25%

Washington, Estados Unidos, a 18 de febrero de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que podría implementar un grávame de 25 por ciento para los automóviles importados, mismo que podrían entrar en vigor a partir del 2 de abril.

Tras las amenazas del republicano de imponer nuevos impuestos a la industria automotriz, este martes declaró a la prensa que sigue firme su intención de implementar esta medida arancelaria a la industria, incluso advirtió que podría aumentar sustancialmente en el transcurso de un año, tras su decreto.

"Será del 25 por ciento o más, y aumentará sustancialmente en el transcurso de un año", dijo al argumentar que este nuevo arancel surge en respuesta al comercio injusto que tiene la Unión Europea con Estados Unidos, pues según los datos de Trump existe un “déficit de 350 millones de dólares”.

Además mencionó lo siguiente: “No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada, se llevan muy poco. Vamos a tener que arreglar eso y lo vamos a hacer. No tengo ninguna duda al respecto”.

Respecto a la industria automotriz mexicana, Trump declaró hace días a la cadena televisiva Fox News que “en México están construyendo plantas de automóviles por todos lados para fabricar vehículos y venderlos en Estados Unidos”, por ello, dijo, va imponer grandes aranceles a los automotores provenientes de México.

Estos impuestos traerían grandes consecuencias a la industria mexicana, pues actualmente este rubro representa casi un 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y se ubica en quinto lugar de la economía mexicana.

Aunque aún no se oficializa este nuevo grávame, ya tuvo implicaciones en el mercado, pues en enero se registró una caída del 13.74 por ciento interanual en las exportaciones de ese mismo mes.