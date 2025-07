Trump acusa a WSJ de publicar una carta "falsa" suya dirigida a Epstein

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de julio 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump acusó al medio estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), de publicar una carta falsa, presuntamente escrita por él, dirigida al empresario Jeffrey Epstein, quien fue acusado de pedofilia entre otras cosas.

“El Wall Street Journal publicó una carta FALSA, supuestamente dirigida a Epstein. No son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos”, dijo el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

Lo anterior, lo señaló en referencia a un artículo publicado en la previa por el diario neoyorquino, en el que revela el contenido “obsceno” de una misiva supuestamente enviada por el ahora presidente al polémico financiero, con el que Trump compartió una amistad hace décadas.

En su mensaje en redes sociales, el líder republicano remarcó que le advirtió al dueño del WSJ, Rupert Murdoch, que no publicara esa historia ya que “era una estafa”, por lo que amenazó con demandar al rotativo y al empresario.

En una publicación diferente, el presidente Trump concluyó que “si hubiera una ‘prueba concluyente’ sobre Epstein”, los demócratas la habrían usado en su contra.