Tropas de EEUU llegarán a Trinidad y Tobago para ejercicios frente a costas de Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 12:25:33

Puerto España, Trinidad y Tobago, a 24 de octubre 2025.- Tropas de Estados Unidos llegarán a Trinidad y Tobago para comenzar ejercicios militares como parte del despliegue naval de Washington en el mar Caribe, anunció el Ministerio de Exteriores trinitense.

El próximo 26 de octubre arribará a Puerto España el buque destructor USS Gravely, que irá seguido posteriormente por la Unidad Expedicionaria 22 del Cuerpo de Infantería de Marina, según detalló la dependencia en un comunicado.

“El USS Gravely "llevará a cabo entrenamientos conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago" y partirá el próximo día 30, añadió el Ministerio.

Cabe señalar que los ejercicios se llevarán a cabo a tan solo 11 kilómetros de distancia con la costa de Venezuela, cuyo gobierno denuncia que EEUU busca derrocar al presidente Nicolás Maduro con su despliegue militar en el Caribe.

En ese sentido, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha expresado su apoyo al despliegue de tropas militares a sus aguas para intentar destituir al mandatario venezolano.

Desde hace meses la Unión Americana ha movilizado buques militares, un submarino y aviones de combate para operaciones contra el narcotráfico, que hasta ahora dejaron 37 muertos en nueve bombardeos a presuntas lanchas con drogas en el Caribe y el Pacífico.