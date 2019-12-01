Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 13:20:47

Hamburgo, Alemania, a 28 de noviembre 2026.- El Tribunal Internacional del Derecho al Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, rechazó la demanda de Argentina de bloquear las perforaciones petroleras británicas al norte de las islas Malvinas.

Previamente, el Gobierno argentino había solicitado a la corte que ordenara el paro de actividades relacionadas con el proyecto Sea Lion.

Sin embargo, el presidente del tribunal, Maurice Kamga, mencionó en una resolución que, los ministros que conforman el organismo internacional, rechazaron las intenciones del país sudamericano en una votación de 18 jueces en contra y tres a favor.

Luego de conocer la decisión, la Administración del presidente argentino, Javier Milei, aseguró que continuará su disputa jurídica con Reino Unido para frenar el proyecto petrolero cerca de las islas Malvinas.

"Esta decisión no es la última palabra. Se limita a una etapa preliminar y no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia", sostuvo el mandatario argentino.