Tribunal de Venezuela ordena que Delcy Rodríguez asuma la Presidencia tras arresto de Nicolás Maduro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 08:46:06

Caracas, Venezuela, 4 de enero del 2025.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este sábado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma de manera interina las funciones del presidente Nicolás Maduro, luego de que el mandatario fuera arrestado por autoridades de Estados Unidos tras un operativo militar que incluyó bombardeos en Caracas.

A través de una sentencia de la Sala Constitucional, la máxima corte del país determinó “que Delcy Rodríguez asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela”, con el objetivo —señaló— de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación.

El fallo descarta, por el momento, que exista una falta absoluta de Nicolás Maduro, lo cual habría obligado constitucionalmente a la convocatoria de elecciones presidenciales en un plazo de 30 días.

Con esta decisión, el TSJ mantiene vigente la estructura actual del poder Ejecutivo, ahora encabezada de manera provisional por Rodríguez.

Delcy Rodríguez, a quien Maduro ha descrito públicamente como una “tigresa” por su férrea defensa del proyecto socialista, mantiene una estrecha coordinación política con su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Nacida en Caracas el 18 de mayo de 1969, Rodríguez es hija del exguerrillero de izquierda Jorge Antonio Rodríguez, fundador en los años setenta del partido revolucionario Liga Socialista.

La designación ocurre en un contexto de alta tensión política e internacional, mientras se mantienen abiertas las reacciones internas y externas por el arresto de Maduro y el futuro inmediato del gobierno venezolano.