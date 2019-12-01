Irán asegura que no negociará acuerdo final de paz sin continúan amenazas de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 07:46:13

Teherán, Irán, a 7 de julio 2026.- El gobierno de Irán advirtió que no negociará un acuerdo de paz definitivo si continúan las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El párrafo 13 del Memorando de Entendimiento es claro: las negociaciones sobre el acuerdo final no comenzarán mientras continúen las amenazas. Respeten su firma”, escribió en la red social X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

Además, en su publicación, el funcionario persa mencionó que ni la población iraní ni las Fuerzas Armadas del país “se dejarán intimidar por ninguna amenaza”.

Lo anterior, luego de que el mandatario estadounidense aseguro que si Teherán no firma un nuevo tratado, su Ejército “terminará el trabajo”, con ataques contra infraestructuras y plantas energéticas iraníes.

“Podemos derribar sus puentes en una hora. Podemos dejar fuera de servicio su suministro energético, todas esas grandes plantas que han construido”, agregó el líder republicano.