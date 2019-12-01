Tres penales federales en Veracruz, Oaxaca y Sinaloa logran reacreditación internacional

Tres penales federales en Veracruz, Oaxaca y Sinaloa logran reacreditación internacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 10:09:33
Ciudad de México, 26 de agosto del 2025.- Tres Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) obtuvieron la reacreditación por parte de la Asociación de Correccionales de América (ACA), tras cumplir con los estándares internacionales que se aplican a los sistemas penitenciarios.

Los penales reacreditados son el número 5 en Veracruz, el 13 en Oaxaca y el 8 en Sinaloa. La evaluación incluyó auditorías sobre seguridad, infraestructura y procesos de reinserción social, las cuales fueron aprobadas de manera satisfactoria.

La decisión se tomó durante la Conferencia de Verano de la ACA 2025, realizada en Denver, Colorado, donde se confirmó que los tres penales cumplen con los requisitos internacionales establecidos.

La vigencia de la reacreditación será hasta agosto de 2028, lo que avala el funcionamiento de estos centros bajo estándares reconocidos a nivel internacional.

