Tren con 120 pasajeros se incendia en Argentina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 12:47:28
Córdoba, Argentina, a 3 de febrero 2026.- Un tren de transporte de personas se incendio con 120 pasajeros a bordo, en la provincia de Córdoba, Argentina, mientras viajaba desde la ciudad de Cosquín hacia la capital provincial.

De acuerdo con los primeros reportes, la tragedia ocurrió cerca de las 20 horas tiempo local del pasado 2 de febrero, lo que obligó a una evacuación de emergencia que evitó consecuencias fatales.

Según medios argentinos como Clarín, la formación del Tren de las Sierras se prendió en llamas a la altura de la avenida San Martín y Rivadavia. 

El fuego se expandió con rapidez, pero fue controlado por los Bomberos locales, con apoyo de Defensa Civil y fuerzas policiales.

Por otra parte, los equipos de emergencia informaron que solo cuatro pasajeros fueron trasladados a hospitales y una menor de edad recibió asistencia tras inhalar humo.

