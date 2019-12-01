Tras avalancha desaparecen nueve esquiadores en California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 08:37:27

Soda Springs, California, Estados Unidos, a 18 de febrero 2026.- Al menos nueve esquiadores están desaparecidos luego de quedar atrapados en una avalancha en el pico de Castle, en Soda Springs, al norte de California, informaron las autoridades locales.

Según información oficial, el deslizamiento de nieve se registró a las 11:30 horas tiempo local y afectó a 15 personas, de las cuales seis fueron encontradas y rescatadas por los especialistas en desastres, informó el Departamento del Sheriff del condado de Nevada, donde se ubica la montaña.

“Al menos seis de los esquiadores sobrevivieron a la avalancha y permanecieron en el lugar en espera del rescate”, detalló el comunicado.

“Debido a las condiciones climáticas extremas, el personal de rescate tardó varias horas en alcanzar a los esquiadores y trasladarlos a un sitio seguro, donde fueron sometidos a una evaluación médica”, agregó la Oficina del Sheriff.

En ese sentido, indicó que un equipo de 46 buscadores participa en el operativo de rescate de los otros nueve esquiadores desaparecidos, pero están sujetos a las condiciones climáticas.

Cabe señalar que el pico Castle, de 2 mil 777 metros, es un popular destino de esquí. Se encuentra cerca de la comunidad de Soda Springs, donde cayeron al menos 76 centímetros de nieve en las últimas 24 horas.