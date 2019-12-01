Tragedia marítima en Congo: naufragio deja al menos 86 muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 08:51:08

Equateur, República Democrática del Congo, a 12 de septiembre 2025.- Al menos 86 personas perdieron la vida debido a que un barco motorizado se volcó cerca de la provincia de Equateur, en el noroeste de la República Democrática del Congo, informó la prensa estatal.

De acuerdo con la agencia de noticias estatal, la mayoría de las víctimas eran estudiantes.

Por su parte, Content Mboyo, el comisario fluvial de la provincia de Equateur, atravesada por numerosos ríos, incluido el gran Congo, confirmó el suceso y aseguró que se enviaron varios equipos al lugar para "obtener más información".

En ese sentido, las primeras teorías atribuyen la tragedia a una "carga inadecuada y navegación nocturna".

Cabe recordar que, en mayo pasado, el gobierno anunció el cierre de 240 puertos "ilegales" en ríos y lagos usados a diario como vías de transporte.