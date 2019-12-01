Tragedia en Sri Lanka: mueren siete monjes budistas tras desplome de teleférico

Tragedia en Sri Lanka: mueren siete monjes budistas tras desplome de teleférico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 08:47:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Colombo, Sri Lanka, 24 de septiembre de 2025. – Siete monjes budistas murieron y otros seis resultaron heridos luego de que el teleférico improvisado en el que viajaban se desplomó, informaron autoridades policiales a la agencia de comunicación EFE.

El accidente ocurrió en el monasterio Na Uyana Aranya Senasanaya, ubicado en la zona de Melsiripura, provincia noroccidental del país, un centro que atrae a numerosos practicantes y monjes para realizar retiros de meditación en la montaña.

De acuerdo con el informe policial, investigaciones preliminares señalan que el cable del teleférico se rompió mientras transportaba a 13 monjes hacia las unidades de meditación; dos lograron saltar antes de la caída, pero los demás fueron lanzados fuera de la cabina.

Tres de los heridos se encuentran en estado crítico, por lo que su pronóstico es reservado. Entre las víctimas fatales se encuentran tres monjes extranjeros, originarios de India, Rusia y Rumanía, de entre 27 y 47 años.

Las autoridades ya iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer las causas del desplome.

Noventa Grados
Más información de la categoria
SSPC alerta sobre los riesgos en la compra de medicamentos en redes sociales
Joven resulta herido al derrapar con su motocicleta en Zamora, Michoacán
Es vinculado a proceso exdirigente de MC en Colima por falsificación de documentos
Hombre guardaba el cuerpo sin vida de su esposa esperando que resucitara en Tamaulipas
Más información de la categoria
La Guardia secreta del Apocalipsis: captura de fanáticos religiosos en Michoacán deja ver radicalización de ‘La Luz del Mundo’; su líder enfrenta cadena perpetua en EEUU
Crimen en Michoacán arma sus propios escuadrones antibombas: Los capacitan para desminar a mano y con detectores de metales
Capturan a “El Silencio”, señalado líder del crimen en Michoacán y Guanajuato vinculado a homicidios, extorsión y secuestro de dos agentes federales
La guerra Sheinbaum – Salinas Pliego sube de tono: Grupo Salinas amenaza con demandar y cuestiona escala de 9 horas de jefe del crimen de Tabasco, en estado donde reside AMLO
Comentarios