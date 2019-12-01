Tragedia en Sri Lanka: mueren siete monjes budistas tras desplome de teleférico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 08:47:42

Colombo, Sri Lanka, 24 de septiembre de 2025. – Siete monjes budistas murieron y otros seis resultaron heridos luego de que el teleférico improvisado en el que viajaban se desplomó, informaron autoridades policiales a la agencia de comunicación EFE.

El accidente ocurrió en el monasterio Na Uyana Aranya Senasanaya, ubicado en la zona de Melsiripura, provincia noroccidental del país, un centro que atrae a numerosos practicantes y monjes para realizar retiros de meditación en la montaña.

De acuerdo con el informe policial, investigaciones preliminares señalan que el cable del teleférico se rompió mientras transportaba a 13 monjes hacia las unidades de meditación; dos lograron saltar antes de la caída, pero los demás fueron lanzados fuera de la cabina.

Tres de los heridos se encuentran en estado crítico, por lo que su pronóstico es reservado. Entre las víctimas fatales se encuentran tres monjes extranjeros, originarios de India, Rusia y Rumanía, de entre 27 y 47 años.

Las autoridades ya iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer las causas del desplome.