Tragedia en Guatemala; al menos 15 personas pierden la vida en accidente de autobús

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 14:20:37

Nahualá, Guatemala, a 27 de diciembre 2025.- Al menos 15 personas perdieron la vida y otras 19 resultaron heridas en un accidente vial a la altura del municipio de Nahualá, en la provincia de Sololá, al oeste de Guatemala.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, en el lugar del accidente se movilizaron más de 18 ambulancias para atender la tragedia que involucró a un autobús de transporte público.

Además, la misma fuente confirmó a medios locales el número de víctimas mortales, entre las cuales se encuentra una menor de edad, de tan solo nueve años.

Según la prensa, el autobús transportaba casi 50 personas cuando se precipitó a un barranco de al menos 50 metros de profundidad.

Cabe recordar que en febrero pasado, otro accidente con una unidad de transporte dejó 54 personas fallecidas en Ciudad de Guatemala.