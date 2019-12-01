Trabajadores del Louvre suspenden huelga y reabren el museo más visitado del mundo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 08:53:09

París, Francia, a 19 de diciembre 2025.- Los trabajadores sindicalizados del Museo del Louvre, en París, Francia, votaron para suspender la huelga total, según indicaron los representantes laborales y la dirección de la institución.

A través de un comunicado, las uniones de trabajadores informaron que al realizar una asamblea general, los presentes votaron de manera unánime para reabrir las puertas del recinto y permitir la entrada de visitantes.

En ese sentido, los sindicatos detallaron que la suspensión del paro de actividades se dio después de cinco reuniones con funcionarios del Ministerio de Cultura, en las que admitieron que hubo avances, pero consideraron que aun son insuficientes, especialmente a los niveles de personal, los salarios y los planes de seguridad a largo plazo.

Los representantes sindicales criticaron lo que describieron como una falta de compromiso por parte de la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, durante la huelga, ya que, afirmaron que no se reunió con el personal ni se dirigió a ellos durante la movilización.

Cabe señalar que el próximo 5 de enero, los trabajadores celebrarán otra asamblea general el 5 de enero para decidir si reanudan la huelga.