Trabajadores del Louvre suspenden huelga y reabren el museo más visitado del mundo

Trabajadores del Louvre suspenden huelga y reabren el museo más visitado del mundo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 08:53:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

París, Francia, a 19 de diciembre 2025.- Los trabajadores sindicalizados del Museo del Louvre, en París, Francia, votaron para suspender la huelga total, según indicaron los representantes laborales y la dirección de la institución.

A través de un comunicado, las uniones de trabajadores informaron que al realizar una asamblea general, los presentes votaron de manera unánime para reabrir las puertas del recinto y permitir la entrada de visitantes.

En ese sentido, los sindicatos detallaron que la suspensión del paro de actividades se dio después de cinco reuniones con funcionarios del Ministerio de Cultura, en las que admitieron que hubo avances, pero consideraron que aun son insuficientes, especialmente a los niveles de personal, los salarios y los planes de seguridad a largo plazo.

Los representantes sindicales criticaron lo que describieron como una falta de compromiso por parte de la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, durante la huelga, ya que, afirmaron que no se reunió con el personal ni se dirigió a ellos durante la movilización.

Cabe señalar que el próximo 5 de enero, los trabajadores celebrarán otra asamblea general el 5 de enero para decidir si reanudan la huelga.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Al menos 40 niños se intoxican en guardería de Guasave, Sinaloa; abren investigación
Aprehenden a presunto responsable de abusar sexualmente de su hijastra de 11 años de edad
Golpe al crimen en Jalisco: recapturan en Zapopan a tercero al mando de grupo criminal, apodado "Delta 1"
Caen presuntos homicidas del activista José Artemio López; fue ultimado en Chiapas en 2023
Más información de la categoria
Golpe al crimen en Jalisco: recapturan en Zapopan a tercero al mando de grupo criminal, apodado "Delta 1"
Publican Decreto que pone fin a multas de tránsito en Michoacán
Lluvias desatan caos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: arrastran ocho vehículos, derriban árboles y rescatan a una persona
EEUU acusa a Sheinbaum de regalar más de 3 mil millones de dólares en petróleo a la dictadura cubana
Comentarios