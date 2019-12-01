Tormenta invernal deja más de un millón de hogares sin electricidad en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 08:20:06

Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de enero 2026.- La tormenta invernal que azota a Estados Unidos dejó sin energía eléctrica a más de un millón de hogares, sobre todo en el sur del país.

De manera preliminar, la web especializada poweroutage.us muestra 1 millón 45 mil 496 cortes en el suministro.

El estado más afectado es Tennessee, donde más de 338 mil usuarios, aproximadamente el 10 por ciento de la población no tiene servicio eléctrico.

Por otra parte, casi 100 mil personas estaban sin electricidad en Texas, mientras que en Luisiana y Misisipi había alrededor de 145 mil y 175 mil usuarios sin servicio, respectivamente, según poweroutage.us.

Las temperaturas aún más bajas que se esperan en los próximos días, con mínimas el martes en la costa Este que estarán en torno a los 5 grados Fahrenheit (-15 grados Centígrados).