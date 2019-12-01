Tormenta de polvo paraliza Phoenix; cancelan vuelos por nula visibilidad y miles pierden la electricidad

Tormenta de polvo paraliza Phoenix; cancelan vuelos por nula visibilidad y miles pierden la electricidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 08:14:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Phoenix, Arizona, Estados Unidos, a 26 de agosto 2025.- Una tormenta de polvo inesperada paralizó el área metropolitana de la ciudad de Phoenix, Arizona, redujo la visibilidad casi a cero, derribó árboles y tendidos eléctricos, dejó sin electricidad a miles y obligó a suspender temporalmente los vuelos.

“No podía ver mi mano frente a mi cara si la ponía afuera… Mis hijos estaban muy, muy asustados, así que traté de ser valiente por ellos”, relató una testigo en Arizona City, a unos 95 kilómetros al sureste de Phoenix.

Además, el aeropuerto Phoenix Sky Harbor reportó daños menores en su tejado y retrasos en la operación aérea.

“Los equipos han estado identificando fugas e intentando limpiar el agua que se ha acumulado en las áreas de pasajeros”, explicó Heather Shelbrack, directora adjunta de relaciones públicas de la terminal aérea.

Asimismo, los cortes de electricidad alcanzaron a más de 15 mil usuarios, especialmente en el condado de Maricopa.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae en Morelia dueño de veterinaria donde hallaron más de 100 animales maltratados
Ultiman a tiros a joven en Villas de la Loma de Morelia, Michoacán
Atacan a tiros a dos adolescentes en Zamora, Michoacán
Vuelca camión cargado con limón en la Uruapan-Paracho
Más información de la categoria
Alerta en Zacatecas: joven de 17 años muere tras contraer rabia por mordedura de zorrillo; es el primer caso desde 1987
Cae en Morelia dueño de veterinaria donde hallaron más de 100 animales maltratados
Ultiman a tiros a joven en Villas de la Loma de Morelia, Michoacán
Ismael Zambada, Joaquín Guzmán Loera y García Luna están al mismo nivel según la DEA, destaca Sheinbaum
Comentarios