Tormenta de polvo paraliza Phoenix; cancelan vuelos por nula visibilidad y miles pierden la electricidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 08:14:35

Phoenix, Arizona, Estados Unidos, a 26 de agosto 2025.- Una tormenta de polvo inesperada paralizó el área metropolitana de la ciudad de Phoenix, Arizona, redujo la visibilidad casi a cero, derribó árboles y tendidos eléctricos, dejó sin electricidad a miles y obligó a suspender temporalmente los vuelos.

“No podía ver mi mano frente a mi cara si la ponía afuera… Mis hijos estaban muy, muy asustados, así que traté de ser valiente por ellos”, relató una testigo en Arizona City, a unos 95 kilómetros al sureste de Phoenix.

Además, el aeropuerto Phoenix Sky Harbor reportó daños menores en su tejado y retrasos en la operación aérea.

“Los equipos han estado identificando fugas e intentando limpiar el agua que se ha acumulado en las áreas de pasajeros”, explicó Heather Shelbrack, directora adjunta de relaciones públicas de la terminal aérea.

Asimismo, los cortes de electricidad alcanzaron a más de 15 mil usuarios, especialmente en el condado de Maricopa.