Tormenta de nieve paraliza el noreste de EEUU; cancelan miles de vuelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 10:49:31

Nueva York, Estados Unidos, a 27 de diciembre 2025.- Una tormenta de nieve invernal paralizó gran parte del noreste de Estados Unidos, por lo que miles de personas quedaron varadas en los aeropuertos de la región.

De acuerdo con la página web FlightAware, se registraron al menos mil 748 cancelaciones y 21 mil 102 retrasos de vuelos en grandes aeropuertos internacionales como el John F. Kennedy (JFK) en Nueva York.

“Las condiciones meteorológicas pronosticadas podrían causar interrupciones en los vuelos del Aeropuerto JFK. Consulte con su aerolínea para determinar el estado de su vuelo”, informó en un mensaje el JFK.

De igual forma, 214 vuelos que tenían como destino dicha terminal aérea fueron cancelados debido a las condiciones climatológicas.

Cabe mencionar que el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), emitió un aviso de tormenta invernal en Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y el sur de Connecticut que podría acumular grandes cantidades de nieve.

Las condiciones del clima han obligado a JetBlue a cancelar 225 vuelos y 213 a Delta, seguido de 160 de Republic y 150 de Southwest.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, recomendó a la población que esté atenta a los pronósticos y anuncios del clima en fuentes oficiales.

“Les recomiendo a todos que estén atentos a los pronósticos locales y eviten viajes innecesarios. Si tienen que viajar, planifiquen con anticipación, tómenlo con calma y reserven tiempo suficiente para llegar a sus destinos de forma segura”, advirtió en X la gobernante republicana.