Se incendia maderería al poniente de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 13:04:41
Morelia, Michoacán, a 27 de diciemre 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una maderería ubicada 
sobre la calle Rafael Lucio Nájera, de la colonia Víctor Manuel Tinoco Rubí, cerca del distribuidor vial de salida a Quiroga.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de
Bomberos de Morelia quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se logró sofocar el fuego mismo que sólo dejó daños materiales, las causas del mismo no se revelaron.

Noventa Grados
