Choque vehicular en la de Occidente deja una persona muerta y cuatro heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 13:02:50
Zinapécuaro, Michoacán, a 27 de diciembre 2025.- Un saldo de una persona muerta y cuatro heridas fue el que dejó un accidente automovilístico registrado en la autopista México-Guadalajara (Occidente) en esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas u servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera a la altura del kilómetro 202, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a cuatro personas que estaban heridas, además de confirmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento e inició las actuaciones que el caso amerita.

