Tormenta Austen deja a más de 240 mil hogares sin luz en Francia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 22:52:02

París, Francia, 23 de octubre de 2026.- La tormenta Austen provocó cortes de electricidad y afectaciones al transporte en varias regiones de Francia, donde más de 240 mil hogares seguían sin luz la tarde del viernes, debido a los fuertes vientos y las lluvias.

Las zonas más afectadas fueron Normandía, Bretaña y Alta Francia. En algunas áreas se registraron ráfagas de viento de hasta 160 kilómetros por hora, que derribaron árboles y bloquearon caminos, además de causar problemas en distintas líneas de tren.

Los fuertes vientos también afectaron los vuelos en los aeropuertos de París y Nantes, mientras que varios servicios ferroviarios tuvieron que suspenderse. Además, las autoridades reportaron que un hombre falleció en la región de La Mancha mientras cortaba un árbol que había caído en el patio de su casa.

Aunque las condiciones comenzaron a mejorar en algunas zonas, las autoridades mantuvieron avisos por mal tiempo en partes del país y advirtieron que las lluvias podrían continuar. La tormenta también provocó afectaciones en Bélgica y Reino Unido.