'Tito' Asfura, el favorito de Trump, gana las elecciones presidenciales en Honduras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 10:18:54

Tegucigalpa, Honduras, a 25 de diciembre 2025.- El candidato de la extrema derecha Nasri ‘Tito’ Asfura, fue declarado el ganador de las elecciones presidenciales de Honduras, las cuales se desarrollaron el pasado 30 de noviembre.

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), el representante del Partido Nacional, es el virtual presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos.

La declaración fue realizada de manera virtual, por parte de la consejera na Paola Hall, presidenta del CNE y representante del conservador Partido Liberal; Cossette López, representante del Partido Nacional, y Carlos Cardona (suplente), con la oposición del tercer consejero principal, Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

“Por voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, expresada de forma soberana en las urnas, el Pleno de Consejeros del CNE, declara presidente constitucional de la República de Honduras por el período de cuatro años, que se inicia el 27 de enero del año 2026 y finaliza el 27 de enero del año 2030 al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah”, subraya la declaración.

Asimismo, la nota de prensa añadió que:

“El CNE en cumplimiento de sus atribuciones comunicará a los electos la declaratoria efectuada y extenderá las credenciales del cargo de elección popular que obtuvieron. Asimismo, se hará comunicación al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos Gobernación, Justicia y Descentralización, Corte Suprema de Justicia, Partidos Políticos: Partido Liberal de Honduras (PLH); Partido Nacional de Honduras (PNH); Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH)”.