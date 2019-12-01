'Tito' Asfura asumirá el poder en Honduras en 2026

'Tito' Asfura asumirá el poder en Honduras en 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 11:47:59
Tegucigalpa, Honduras, a 27 de diciembre 2025.- El virtual presidente de Honduras, Nasri ‘Tito’ Asfura, asumirá el poder el próximo 27 de enero en lo que indicó será un evento sencillo y nada ostentoso en el Parlamento, tras ser declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral con el 40.26 % de los votos frente a Salvador Nasralla y Rixi Moncada.

Lo anterior lo dio a conocer a una emisora local María Antonieta Mejía, una de los tres designados presidenciales electos (vicepresidenta).

La funcionaria electa indicó a Radio CadenaAsfura Voces, en Tegucigalpa, que Asfura “no es una persona suntuosa, ni le gusta mucho los eventos protocolarios donde se incluyen recursos económicos”, por lo que prefiere “abstenerse de un evento que va a tener mucho presupuesto”, que puede ser destinado “a otro tipo de actividad que beneficie al pueblo hondureño”.

En ese sentido, enfatizó que la toma de posesión será “un evento simbólico, nada ostentoso” y que el primer día de su mandato ‘’Tito’ anunciará “las primeras decisiones” del rumbo a seguir por su administración.

Cabe mencionar que, tradicionalmente la toma de posesión de los presidentes de Honduras se ha hecho en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

