Tiroteo frente al consulado israelí en Estambul deja un muerto y 4 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 08:40:44

Estambul, Turquía, a 7 de abril 2026.- Una persona perdió la vida y cuatro más, entre ellas dos policías, resultaron heridas en un tiroteo que se desató a las afueras del consulado israelí en la ciudad de Estambul, Turquía.

Por lo anterior, el gobernador de la provincia, Davut Gül, calificó el incidente como un acto con “tintes de provocación”, ya que se produjo en una zona de negocios.

Además, de acuerdo con los primeros reportes, las autoridades locales sospechan que el ataque podría estar vinculado al Estado Islámico, dado el modus operandi y los antecedentes de operaciones recientes contra esa organización en la región.

Según medios locales, los atacantes llegaron vestidos con ropa de camuflaje y abrieron fuego contra unidades de seguridad desplegadas en los alrededores del edificio diplomático.

El tiroteo tuvo una duración aproximada de 10 minutos.

Cabe señalar que el l consulado se encontraba vacío, sin personal diplomático, debido a que Israel redujo sus servicios en Turquía hace más de dos años tras el deterioro de las relaciones bilaterales por la guerra en Gaza.

El ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, confirmó que los atacantes fueron identificados. Uno de ellos murió en el enfrentamiento, mientras que otros dos resultaron heridos y fueron detenidos.