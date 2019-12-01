Tiroteo en universidad de Kentucky deja el saldo de una persona fallecida y varios heridos; hay un detenido por el ataque

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 22:40:45

Frankfort, Kentucky, a 9 de diciembre de 2025.- La tarde de este martes se registró un tiroteo dentro de las instalaciones de la Kentucky State University (KSU), en Frankfort, que dejó una persona fallecida, otra en estado crítico, así como varios heridos, de acuerdo con autoridades locales. Tras el ataque, un sospechoso fue detenido y la zona fue acordonada para permitir el avance de las investigaciones.

La Policía de Frankfort detalló que el reporte de un “agresor activo” se recibió alrededor de las 15:35 horas, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad hacia la parte sur del campus, específicamente a un edificio de dormitorios estudiantiles.

El gobernador Andy Beshear, confirmó en su cuenta de X que algunos de los lesionados estaban siendo atendidos y destacó que ya había una persona detenida por el ataque.

“Las fuerzas del orden se encuentran en el lugar; recemos por todos los afectados”, señaló.

El campus permaneció cerrado mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Medios locales añadieron que, además de la víctima mortal y el herido de gravedad, otras personas fueron trasladadas a distintos hospitales, aunque su estado aún no se ha dado a conocer oficialmente.