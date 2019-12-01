Tiroteo en universidad de Estados Unidos deja 2 muertos y 8 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 08:39:18

Rhode Island, Estados Unidos, 14 de diciembre del 2025.- Un ataque armado registrado este sábado en el campus de la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, dejó dos personas muertas y al menos ocho heridas, informaron autoridades universitarias.

De acuerdo con un comunicado oficial, el tiroteo ocurrió en el edificio de ingeniería Barus & Holley, donde se confirmó el fallecimiento de dos víctimas. Las otras ocho personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos; su estado de salud fue reportado como crítico, pero estable.

La universidad informó que el responsable o los responsables del ataque no han sido detenidos, por lo que fuerzas de seguridad locales y estatales desplegaron un operativo en la zona. Hasta el momento, el arma utilizada en el ataque no ha sido localizada.

Durante una conferencia de prensa, autoridades señalaron que la descripción preliminar del sospechoso corresponde a un hombre vestido de negro, aunque no se han dado a conocer más detalles. El alcalde de Providence, Brett Smiley, aclaró que una persona fue detenida inicialmente, pero posteriormente se confirmó que no estaba relacionada con el ataque.

La policía recibió el reporte del tiroteo poco antes de las 17:00 horas locales. Minutos después, la Universidad de Brown emitió una alerta interna a su comunidad académica para advertir sobre un tirador activo y solicitar a estudiantes y personal que se resguardaran.

Equipos de emergencia y seguridad continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar oficialmente a las víctimas fallecidas y a los heridos.