Tiroteo en tienda de Halloween en California deja a una mujer sin vida y seis heridos

Tiroteo en tienda de Halloween en California deja a una mujer sin vida y seis heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 20:01:56
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Fairfield, California, 31 de octubre de 2026.- Una mujer perdió la vida y otras seis personas resultaron heridas durante un tiroteo registrado en una tienda de artículos de Halloween, ubicada en un centro comercial de Fairfield, California, Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes 30 de octubre, alrededor de las 20:30 horas, al interior de una tienda Spirit Halloween, en el centro comercial Solano Town Center, donde las autoridades recibieron reportes de detonaciones de arma de fuego.

La víctima mortal fue identificada como Constance Hages, de 31 años. De acuerdo con información proporcionada por sus familiares a las autoridades, la mujer estaba embarazada, aunque este dato aún se encontraba pendiente de confirmación por parte del médico forense.

Las otras seis personas lesionadas fueron trasladadas a distintos hospitales. Entre ellas, tres hombres de 16, 19 y 32 años se encontraban en estado crítico, mientras que otro de 23 años permanecía hospitalizado en condición crítica pero estable. Los dos restantes, de 19 y 43 años, recibieron atención médica y fueron dados de alta.

La Policía de Fairfield informó que el ataque estuvo relacionado con un incidente dirigido contra una persona y que habría participado un solo sospechoso. Hasta este sábado, no se habían reportado detenciones, mientras los investigadores revisaban videos y recababan testimonios para identificar al responsable.

Por su parte, el centro comercial canceló las actividades de Halloween que tenía programadas para este sábado, mientras que el FBI se sumó a las investigaciones.

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