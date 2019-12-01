Tiroteo en supermercado de Kiev deja al menos 5 muertos y 10 heridos

Tiroteo en supermercado de Kiev deja al menos 5 muertos y 10 heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 14:19:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Kiev, Ucrania, a 18 de abril 2026.- Un hombre armado dejó al menos cinco personas sin vida y 10 más heridas en un ataque en un supermercado ubicado en la ciudad de Kiev, confirmó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Lo anterior lo dio a conocer a través de un mensaje en Telegram, en el que especificó que fue el ministro del Interior, Igor Klimenko, quien le informó sobre el tiroteo.

Además, informó que el tirador fue abatido por las fuerzas de defensa federales.

Por su parte, el funcionario ucraniano comentó en sus redes sociales que, los agentes de la Policía Nacional “irrumpieron en el supermercado donde se encontraba el agresor”.

Igualmente detalló que el atacante tomó varios rehenes y disparó contra los uniformados, por lo que tras el fracaso en las negociaciones, decidieron abatir al hombre armado, quie abrió fuego en su contra.

Previamente, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, había informado en Telegram del incidente, que se produjo en el distrito de Holosíiv, al sur de la capital. 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan a un hombre sin vida en la colonia La Soledad, Tarímbaro
Fuerte operativo militar en Tepalcatepec, Michoacán, desata bloqueos carreteros: Trasciende captura de hijo del mayor capo de la entidad con recompensa de 10 millones dólares en EEUU 
En La Piedad, Michoacán, vinculan a proceso a presunta responsable de sustracción de menor
Se registra choque en la Morelia-Pátzcuaro
Más información de la categoria
Fuerte operativo militar en Tepalcatepec, Michoacán, desata bloqueos carreteros: Trasciende captura de hijo del mayor capo de la entidad con recompensa de 10 millones dólares en EEUU 
MC advierte: la inseguridad convierte la candidatura en un
Desde Barcelona, Sheinbaum propone transformar gasto armamentista en cuidado ambiental
Raúl Morón se consolida como la única garantía de triunfo para Morena en Michoacán: Demotáctica
Comentarios