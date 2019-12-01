Tiroteo en supermercado de Kiev deja al menos 5 muertos y 10 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 14:19:13

Kiev, Ucrania, a 18 de abril 2026.- Un hombre armado dejó al menos cinco personas sin vida y 10 más heridas en un ataque en un supermercado ubicado en la ciudad de Kiev, confirmó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Lo anterior lo dio a conocer a través de un mensaje en Telegram, en el que especificó que fue el ministro del Interior, Igor Klimenko, quien le informó sobre el tiroteo.

Además, informó que el tirador fue abatido por las fuerzas de defensa federales.

Por su parte, el funcionario ucraniano comentó en sus redes sociales que, los agentes de la Policía Nacional “irrumpieron en el supermercado donde se encontraba el agresor”.

Igualmente detalló que el atacante tomó varios rehenes y disparó contra los uniformados, por lo que tras el fracaso en las negociaciones, decidieron abatir al hombre armado, quie abrió fuego en su contra.

Previamente, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, había informado en Telegram del incidente, que se produjo en el distrito de Holosíiv, al sur de la capital.