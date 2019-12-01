Tiroteo en secundaria de Turquía deja al menos 16 heridos

Tiroteo en secundaria de Turquía deja al menos 16 heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 11:17:21
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Sanliurfa, Turquía, a 14 de abril 2026.- Al menos 16 personas, la mayoría estudiantes, resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en un instituto técnico de la provincia de Sanliurfa, en el sureste de Turquía, anunció Hasan Sildak, gobernador local.

Según el gobernante, el ataque fue perpetrado por un joven de 19 años, quien es ex alumno de la institución, el cual irrumpió en las instalaciones, abrió fuego de manera indiscriminada y después se quitó la vida.

"Afortunadamente, no ha habido que lamentar víctimas mortales. Cuatro de los heridos se encuentran en estado moderado y han sido trasladados a hospitales situados en el centro de la ciudad", declaró Sildak a la cadena TRT.

El medio citado indicó que entre los heridos se encuentran diez estudiantes de secundaria y cuatro profesores, sin que se haya precisado la gravedad de su estado.

Por su parte, la agencia de prensa privada DHA y varios medios turcos informaron que el atacante estaba armado con un rife de caza.

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