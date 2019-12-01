Tiroteo en la frontera deja un muerto; la Patrulla Fronteriza está involucrada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 08:48:03

El Paso, Texas, Estados Unidos, a 13 de diciembre 2025.- Un hombre murió en la zona fronteriza de Texas con México, tras un tiroteo en el que estuvo involucrado personal de la Patrulla Fronteriza (CBP), según informaron autoridades estatales.

En ese sentido, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) señaló que los Texas Rangers han abierto una investigación sobre el incidente en el que la víctima recibió un disparo y fue trasladado al Hospital Memorial de Starr County, donde posteriormente fue declarado muerto.

Además, las autoridades señalaron que se trata de una investigación activa y en curso, y no han ofrecido más detalles sobre el incidente o sobre el fallecido.

De acuerdo con organizaciones civiles, se han documentado centenares de muertes vinculadas a la actuación de agentes migratorios, incluidas personas abatidas a tiros, fallecidas en persecuciones vehiculares o que murieron bajo custodia tras no recibir atención médica adecuada.

La coalición Southern Border Communities Coalition (SBCC), que está integrada por más de 60 organizaciones que abogan por los derechos de los migrantes y la reforma de las políticas fronterizas entre Estados Unidos y México, indicó que desde enero de 2010, 351 personas han fallecido como resultado de enfrentamientos con agentes de la CBP.