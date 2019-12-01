Tiroteo en instalaciones de ICE en Dallas deja al menos un muerto y tres heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 07:52:45

Dallas, Texas, Estados Unidos, a 24 de septiembre 2025.- Al menos una persona perdió la vida y tres más resultaron heridas en un tiroteo en las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), informaron las autoridades.

De acuerdo con información de la agencia AP, el ataque armado se registró durante la mañana del 24 de septiembre y fue perpetrado por un hombre que se quitó en la vida después del hecho.

Dicha versión fue confirmada por la jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quien añadió que había múltiples muertos, pero no especificó una cifra.

“Esta mañana hubo un tiroteo en el Centro de Detención de Dallas. Aún se están revelando los detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y muertos. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida”, compartió la encargada de la dependencia.

Por otra parte, la funcionaria estadounidense comentó que el ICE se enfrenta a una ola de violencia “sin precedentes”.

“Aunque aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes. Debe cesar. Por favor oren por las víctimas y sus familias”, cerró la secretaria Noem.