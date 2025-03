Tiroteo en bar de Toronto deja al menos 12 heridos

Toronto, Canadá, a 8 de marzo 2025.- Al menos 12 personas resultaron heridas tras un ataque armado perpetrado por hombres enmascarados en un bar de Toronto en las primeras horas del 8 de marzo, informó la policía local.

Las autoridades declararon que uno de los atacantes se dio a la fuga.

El tiroteo se desarrolló en un barrio del este de la ciudad; además, la policía informó que todas las víctimas, entre 20 y 50 años, fueron hospitalizadas, pero no corren peligro.

"Informes dan cuenta de un tiroteo en un pub. Varias personas fueron heridas… 12 heridos, seis de ellos de bala (...) pero sus vidas no están en peligro… tres hombres sospechosos de ser los tiradores", declaró la policía de Toronto en X.

Por su parte, el comisario Paul MacIntyre comentó a medios que los sospechosos portaban un fusil de asalto y armas cortas, con las que entraron al bar y abrieron fuego de manera indiscriminada.

"Entraron al pub. Sacaron sus armas y abrieron fuego sin distinción sobre los presentes… El móvil del tiroteo no está claro. Seguimos todas las pistas… Nuestra investigación dirá si este pub fue blanco de este ataque por una razón particular o no", añadió el mando policial.