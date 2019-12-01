Tiroteo deja dos heridos en centro comercial de California en pleno Black Friday

Santa clara, California, a 28 de noviembre de 2025.- Al menos dos personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido en el centro comercial Westfield Valley Fair Mall en Santa Clara, California, Estados Unidos, en pleno Black Friday (Viernes negro).
De acuerdo al Departamento de Policía de San José, las víctimas fueron encontradas dentro del establecimiento, y fueron trasladadas a un hospital local para recibir atención médica.
Asimismo, detallaron que el primer reporte del tiroteo lo recibieron aproximadamente a las 17:40 horas.
De manera extraoficial, se habla de que fue un hecho aislado y no un tirador activo, por lo que no han informado nada sobre el sospechoso.
El centro comercial fue evacuado por las autoridades e indicaron que no existe amenaza alguna para las personas.