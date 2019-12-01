Texas demanda a uno de sus condados por brindar asistencia legal a migrantes irregulares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 10:47:34

Austin, Texas, Estados Unidos, a 5 de febrero 2026.- El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra el condado de Bexar y sus comisionados por supuestamente asignar ilegalmente fondos de los contribuyentes para financiar la defensa legal de migrantes que enfrentan la deportación.

A través de un comunicado, el funcionario estatal indicó que el pasado mes de diciembre, la Corte de Comisionados del Condado de Bexar aprobó la asignación de 566 mil 181 dólares de fondos públicos para proporcionar servicios legales a inmigrantes indocumentados, lo que violaría la ley de la entidad.

“Los fondos estatales no pueden financiar servicios de defensa contra la deportación para personas que se encuentran ilegalmente en el país”, advirtió el fiscal en un comunicado.

Según Paxton, se han usado hasta un millón de dólares de dinero público para apoyar a los inmigrantes.

Previamente, el condado de Bexar creó un fondo de Servicios Legales de Inmigración en 2024 para apoyar a residentes del área que se hayan visto afectados por los operativos migratorios, al igual que otras zonas lideradas por demócratas como Los Ángeles.

En el recurso legal, el republicano solicitó una orden de restricción temporal para que el condado entregue los fondos y para impedir que se celebre o renueve cualquier contrato que financie la defensa contra la deportación o servicios legales relacionados con la inmigración.