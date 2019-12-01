Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 22:12:09

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2026.- La infraestructura de seguridad instalada en la frontera entre México y Estados Unidos permanecerá durante los próximos 30 años, luego de que Texas y la administración del presidente Donald Trump alcanzaran un acuerdo para garantizar la conservación del alambrado fronterizo.

El convenio busca asegurar que las barreras colocadas en la zona limítrofe continúen en condiciones adecuadas, como parte de las acciones impulsadas para reforzar el control migratorio y la vigilancia en la frontera sur estadounidense.

El acuerdo establece que el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Patrulla Fronteriza no podrán cortar, dañar, destruir ni retirar las estructuras colocadas en terrenos que no sean propiedad federal, dentro de una franja de 25 millas (alrededor de 40 kilómetros) de la frontera, en el sector Del Río.

No obstante, el convenio contempla algunas excepciones para situaciones de emergencia, como brindar asistencia urgente, realizar detenciones, atender amenazas graves contra la seguridad pública o reparar infraestructura fronteriza federal.

En caso de que las autoridades estadounidenses tengan que intervenir en el alambrado por alguno de estos motivos, deberán notificar al gobierno texano en un plazo máximo de 72 horas y reparar provisionalmente los tramos afectados cuando sea posible.

La negociación fue anunciada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien señaló que el compromiso también deberá ser respetado por los funcionarios que ocupen esos cargos en futuras administraciones federales.

El acuerdo pone fin a una disputa legal que comenzó en 2023, cuando Texas presentó una demanda contra el gobierno del entonces presidente Joe Biden, luego de que agentes federales retiraran partes del alambrado instalado por el estado, argumentando la necesidad de facilitar las labores de vigilancia y atención a personas migrantes.

Con este nuevo entendimiento, Texas asegura la permanencia de las barreras de alambre de concertina durante las próximas tres décadas, como parte de su estrategia para reforzar la seguridad y restringir los cruces migratorios irregulares.