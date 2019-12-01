Testificarán ante la Cámara de Representantes Bill y Hillary Clinton por el caso Epstein

Washington, Estados Unidos, a 2 de febrero de 2026.- El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, aceptaron comparecer ante la Cámara de Representantes como parte de la investigación relacionada con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. La decisión fue confirmada este lunes por Ángel Ureña, portavoz de Clinton, a través de una publicación en la red social X.

Ureña informó que ambos exfuncionarios accedieron a testificar tras recibir una solicitud del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, y aseguró que los Clinton han actuado de buena fe durante el proceso, a diferencia de los legisladores que impulsan la indagatoria. Asimismo, señaló que Bill Clinton acudirá a la cita y que su comparecencia podría sentar un precedente en este tipo de investigaciones.

El llamado a declarar se da en el contexto de una pesquisa más amplia sobre la red de relaciones de Jeffrey Epstein y los posibles nexos con figuras públicas. Aunque ni Bill ni Hillary Clinton han sido señalados formalmente por irregularidades, los congresistas buscan esclarecer posibles vínculos, contactos o comunicaciones durante el periodo en que Epstein se movía en círculos políticos y financieros de alto nivel.

Como parte de esta investigación, la semana pasada el Departamento de Justicia dio a conocer un extenso volumen de material, que incluye más de tres millones de páginas de documentos, alrededor de dos mil videos y cerca de 180 mil imágenes relacionadas con el caso.