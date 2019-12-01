Terremoto en Pakistán deja una persona fallecida y daños materiales en varias comunidades

Terremoto en Pakistán deja una persona fallecida y daños materiales en varias comunidades
19 de Enero de 2026
Karimabad, Pakistán, a 19 de enero de 2026.- Un terremoto de magnitud 5.9 se registró este lunes en el norte de Pakistán, dejando como saldo preliminar una persona fallecida y daños materiales en varias comunidades. Autoridades locales reportaron afectaciones en decenas de viviendas construidas con adobe.

El gobierno regional de Gilgit-Baltistán informó que el impacto más severo se concentró en el Valle de Hunza, donde el movimiento telúrico también generó deslizamientos de tierra. Estos derrumbes ocasionaron el cierre de diversas carreteras tanto en Hunza como en localidades aledañas. El sismo fue percibido además en distintos distritos del noroeste del país.

Las autoridades señalaron que los equipos de emergencia continúan evaluando la magnitud de los daños y el número de posibles víctimas. Según datos del Departamento Meteorológico de Pakistán, el epicentro se localizó en la región de Cachemira bajo administración pakistaní.

Pakistán se ubica en una zona de alta actividad sísmica, por lo que este tipo de eventos ocurre con relativa frecuencia.

