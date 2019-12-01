Terremoto de magnitud 7.0 sacude Japón; descartan riesgo de tsunami

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 22:20:55

Tokio, Japón, 24 de octubre de 2026.- Un sismo de magnitud 7.0 se registró cerca de las islas Ogasawara, en el océano Pacífico, a unos mil kilómetros al sur de Tokio. La Agencia Meteorológica de Japón informó que no era necesario emitir una alerta de tsunami.

El movimiento ocurrió a las 11:10 de la mañana de este domingo, hora local, con el epicentro a unos 470 kilómetros de profundidad frente a las islas, de acuerdo con las autoridades japonesas.

El temblor alcanzó una intensidad de nivel 3 en la escala sísmica de Japón en algunas zonas de Ogasawara y también se percibió en Tokio, aunque con menor intensidad.

Hasta los primeros reportes, no se habían informado daños relacionados con el sismo. Las autoridades mantienen el seguimiento de la actividad sísmica en la región.