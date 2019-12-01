Terremoto de magnitud 7.0 sacude el Tíbet y deja al menos 16 personas sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 21:00:18

Beijing, China, 22 de octubre de 2026.- Un terremoto de magnitud 7 sacudió la región del Tíbet, en el oeste de China, y dejó al menos 16 personas sin vida y 54 heridas, de acuerdo con reportes de las autoridades locales.

El sismo ocurrió la noche del jueves, cerca de las 22:33 horas (hora local) en el condado de Baqên, en la zona de Nagqu. El fuerte movimiento provocó daños en cientos de viviendas, algunas de las cuales se derrumbaron, mientras que varias personas salieron de sus casas para ponerse a salvo.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos 339 viviendas resultaron dañadas o quedaron destruidas. También se reportaron afectaciones en corrales para animales y cortes en los servicios de comunicación en algunas zonas.

Tras el terremoto, equipos de rescate y personal de emergencia fueron enviados a las comunidades afectadas para buscar personas entre los escombros, atender a los heridos y ayudar a quienes tuvieron que abandonar sus hogares. Las autoridades continúan revisando los daños y no descartan que las cifras cambien conforme avancen las labores de rescate.

El sismo también afectó algunos tramos ferroviarios, por lo que se detuvieron temporalmente trenes mientras se revisaban las vías para garantizar la seguridad de los pasajeros.