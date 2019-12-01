Terremoto de 5.7 sorprende a Japón durante la madrugada; reportan más de 20 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 22:30:32

Tokio, Japón, 7 de noviembre de 2026.- Habitantes de varias zonas del centro de Japón vivieron momentos de tensión durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre (hora local), luego de que un fuerte movimiento de tierra sacudiera sus comunidades y dejara personas lesionadas.

Las autoridades reportaron al menos 20 heridos, principalmente en las prefecturas de Aichi y Shizuoka. Aunque algunas personas tuvieron que recibir atención médica, ninguna de las lesiones fue considerada grave.

El temblor ocurrió a la 1:04 de la madrugada y alcanzó una magnitud de 5.7. Shizuoka fue la zona donde se localizó el epicentro, aunque el movimiento también se sintió en Nagano y Gifu.

Después del sismo, algunos recorridos de trenes registraron retrasos, incluidos los servicios de alta velocidad, mientras se revisaban las vías para comprobar que no hubiera daños.

Por su parte, la empresa encargada de la central nuclear de Hamaoka informó que sus instalaciones no presentaron problemas. Tampoco se emitió una alerta de tsunami.